WhatsApp beschuldigt Rusland van poging tot blokkeren app

Economie
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 14:30
anp140825138 1
MENLO PARK (ANP/RTR/AFP) - WhatsApp zegt dat de Russische overheid de berichtendienst probeert te blokkeren, omdat de app de communicatie tussen gebruikers beveiligt. Het dochterbedrijf van Meta belooft zich in te spannen om versleutelde communicatiediensten te blijven aanbieden in Rusland, waar strenge censuur is.
"WhatsApp is privé, van eind tot eind versleuteld en verzet zich tegen pogingen van de regering om het recht op veilige communicatie te schenden, wat voor Rusland reden is om het voor 100 miljoen Russische mensen te blokkeren", aldus de berichtendienst in een persverklaring.
Rusland kondigde deze week beperkingen aan voor de belfunctie binnen de berichtendienst, die ook versleuteld is. Volgens de communicatiewaakhond van het land was de ingreep nodig om criminaliteit tegen te gaan. Telegram krijgt te maken met vergelijkbare beperkingen. Moskou wil dat politiediensten toegang krijgen tot data van de berichtenapps.
