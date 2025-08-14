ECONOMIE
Rusland en Oekraïne wisselen krijgsgevangenen uit

Samenleving
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 14:29
MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland en Oekraïne hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgewisseld. De landen hebben elk 84 personen laten gaan na bemiddeling van de Verenigde Arabische Emiraten, bericht het Russische ministerie van Defensie.
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigt dat 84 Oekraïners zijn vrijgekomen. Het gaat volgens hem om zowel militair personeel als burgers. Een deel van de burgers zou sinds 2014, 2016 en 2018 zijn vastgehouden door Rusland. Onder de vrijgelaten Oekraïners zijn ook "verdedigers van Marioepol", een stad in het zuidoosten van Oekraïne die in 2022 na een belegering werd ingenomen.
Oekraïne en Rusland wisselden de afgelopen maanden grote aantallen gevangenen uit. De jongste uitwisseling komt een dag voor een Amerikaans-Russische top in de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump zal in gesprek met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin pleiten voor een staakt-het-vuren.
