Wingtech gaat in beroep tegen schorsing Nexperia-topman

BEIJING (ANP/RTR) - De Chinese eigenaar van Nexperia heeft de Nederlandse tak van de chipmaker vrijdag beschuldigd van samenzwering om een niet-Chinese toeleveringsketen op te zetten. Ook beweerde eigenaar Wingtech dat Nexperia Nederland het moederbedrijf permanent van zijn controle wil ontdoen.

Daarmee reageerde Wingtech op de open brief die Nexperia uit Nijmegen donderdag online plaatste. In de brief staat dat Nexperia in Nederland op verschillende manieren had geprobeerd contact te leggen met de Chinese tak, maar dat "betekenisvolle" reacties uitbleven. Ook riep de chipmaker de Chinese divisie op de toeleveringsketen te herstellen.

Nexperia in China eist nu dat de Nederlandse tak afziet van "ongepaste" intenties om de capaciteit in China te vervangen. Nexperia Nederland zou volgens de Chinese tak plannen hebben voor het uitbreiden van de capaciteit in Maleisië en andere landen.

Samenzwering

Nexperia in Nederland ontkent "ten stelligste" dat er sprake is van samenzwering. Een woordvoerder wijst in de reactie op het besluit van de Ondernemingskamer begin oktober. Rechters van de Ondernemingskamer schorsten de Chinese topman van Nexperia vanwege vermoedens van slecht bestuur.

"Bepaalde leden van ons managementteam zijn naar de Ondernemingskamer gegaan om ernstig mismanagement aan te kaarten, waaruit het besluit van de Ondernemingskamer is voortgevloeid. Daar houden wij ons aan. Wat essentieel is, in het belang van onze klanten, is dat wij in dialoog kunnen gaan met het managementteam in China over concrete oplossingen rond de productieketen", meldt de woordvoerder.