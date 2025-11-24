Wingtech wil voorstel Nexperia Nederland voor herstel controle

HONGKONG (ANP/BLOOMBERG) - Wingtech, de Chinese moeder van chipmaker Nexperia, wil van de Nederlandse tak van het bedrijf een voorstel voor het herstel van controle over het onderdeel. Volgens Wingtech heeft het in Nijmegen gevestigde Nexperia Nederland nog niets "concreets" van zich laten horen, ondanks pogingen om in "de grootste oprechtheid" te communiceren met het onderdeel.

In een bericht op zijn WeChat-account zegt Wingtech te vragen om "eerlijke en constructieve" voorstellen van Nexperia Nederland om de "legitieme" controle over het bedrijfsonderdeel weer terug te krijgen.

Nederland en China zijn in een conflict verwikkeld nadat demissionair minister van Economische Zaken Vincent Karremans (VVD) eind september beperkingen oplegde bij Nexperia in Nijmegen om te voorkomen dat Wingtech activiteiten en kennis zou weghalen uit Europa. Die beperkingen werden vorige week wel opgeschort.

Daarnaast schorste de ondernemingskamer de Chinese topman van Nexperia wegens vermoedens van slecht bestuur.