Realisatiestimulans 2026: steun voor betaalbare woningen

Vanaf 2026 biedt de Realisatiestimulans gemeenten een financiële bijdrage van € 7.000 per betaalbare woning om de woningnood in Nederland aan te pakken. Deze regeling, gericht op sociale huur, middenhuur en betaalbare koopwoningen, moet de bouwsector een flinke impuls geven.

Financiële impuls voor de bouwsector

De woningnood in Nederland blijft een groot probleem. Eerder schreven wij al dat de bouw van een half miljoen woningen dreigt stil te vallen. Met de nieuwe Realisatiestimulans wil de overheid gemeenten ondersteunen bij het versnellen van woningbouwprojecten. Vanaf 2026 tot en met 2030 ontvangen zij € 7.000 per gebouwde woning in het betaalbare segment, mits de bouw in het voorgaande jaar is gestart. Deze regeling, die op 5 november 2025 in de Staatscourant werd gepubliceerd, richt zich op het aanpakken van de woningnood door meer betaalbare huizen te realiseren.

Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting noemt de regeling helder en praktisch. Gemeenten hoeven weinig administratieve rompslomp te verwachten. Het totale budget voor deze stimulans is ongeveer € 2,5 miljard. Dit geld moet de bouwsector helpen om sneller te werken aan oplossingen voor de woningmarkt.

Gemeenten krijgen vrijheid in besteding

Een opvallend aspect van de Realisatiestimulans is de flexibiliteit die gemeenten krijgen. Ze mogen zelf bepalen hoe ze de bijdrage van € 7.000 per woning inzetten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om investeringen in gebiedsontwikkeling of het opzetten van een fonds voor toekomstige projecten. Sommige gemeenten zullen het geld mogelijk reserveren voor latere plannen. Deze vrijheid stelt hen in staat om in te spelen op lokale behoeften binnen de bouwsector

Het ministerie van Volkshuisvesting biedt hierbij ondersteuning. Binnenkort verschijnt een handreiking met praktische tips en voorbeelden. Gemeenten kunnen zo inspiratie opdoen over hoe ze de financiële steun het beste kunnen gebruiken. Dit moet ervoor zorgen dat de regeling overal goed landt.

Betaalbare woningen prioriteit voor velen

Voor veel gemeenten staat de bouw van betaalbare woningen hoog op de agenda. De Realisatiestimulans komt daarom op een geschikt moment. Dankzij de bijdrage kunnen zij projecten starten die anders misschien zouden vertragen. Het gaat om verschillende typen woningen, zoals sociale huur en betaalbare koop. Gemeenten moeten wel zorgen dat ze de start van de bouw goed vastleggen om de steun te ontvangen.

De regeling geldt specifiek voor woningen waarvan de bouw in 2025 start. Projecten die al eerder geld kregen via andere programma’s, zoals de Woningbouwimpuls, komen niet in aanmerking. Dit voorkomt dat middelen dubbel worden toegekend en zorgt voor een eerlijke verdeling in de bouwsector.

Voorbereiding en registratie nu van start

Gemeenten wordt aangeraden om nu al te beginnen met voorbereiden. Ze moeten een overzicht maken van woningen die in 2025 in aanbouw gaan. Dit betekent dat ze controleren of deze in het betaalbare segment vallen. Ook moeten ze de start van de bouw registreren in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Daarnaast is het belangrijk om transformatieprojecten goed in kaart te brengen.

Het ministerie vraagt om te checken of projecten niet eerder steun ontvingen uit andere regelingen. De jaarlijkse opgave van gestarte woningen verloopt via het reguliere SiSa-verantwoordingsmoment. Als gemeenten nu al gegevens bijhouden, zal dit proces soepel verlopen. Een goede voorbereiding voorkomt later problemen.

Bouwsector ondersteunen met extra informatie

Voor meer informatie over de Realisatiestimulans kunnen gemeenten kijken op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland . Daar verschijnt binnenkort extra uitleg over de voorwaarden en het registratieproces. Gemeenten krijgen een bericht zodra deze informatie online staat. Daarnaast organiseert het ministerie samen met RVO een webinar op 27 november. Tijdens dit webinar krijgen gemeenten uitleg over de regeling.

Aanmelden voor dit webinar kan ook via de website van RVO. Het ministerie hoopt dat veel gemeenten deelnemen. Dit helpt om vragen te beantwoorden en onzekerheden weg te nemen. Zo kan de bouwsector optimaal profiteren van de nieuwe kansen die deze regeling biedt.