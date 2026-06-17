Winkeliers zetten meer om, vooral online groeit door

DEN HAAG (ANP) - Winkeliers hebben in het eerste kwartaal gemiddeld 2,2 procent meer omgezet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De opbrengsten uit onlineverkoop stegen het sterkst.

Bij supermarkten steeg de omzet 2,5 procent in het eerste kwartaal, terwijl speciaalzaken zoals bakkerijen en slagerijen juist een daling van 1,2 procent zagen. Bij non-foodwinkels steeg de omzet van drogisterijen met 4,3 procent, van consumentenelektronica met 3,8 procent en winkels in schoenen en lederwaren met 3,2 procent. Bij drogisterijen en kledingwinkels lagen de prijzen ook hoger dan een jaar eerder.

Detailhandelaren boekten online de grootste groei. Daar werd 4,7 procent meer omgezet. Daarbij was er meer groei voor winkeliers die online erbij doen (plus 5,5 procent) dan de pure onlinespeler (plus 4,2 procent).

Het aantal retailfaillissementen kwam in het eerste kwartaal uit op 68. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 69. Het ondernemersvertrouwen kreeg wel een flinke knauw en kwam aan het begin van het tweede kwartaal uit op min 11,8. Dat is het laagste niveau in drie jaar.