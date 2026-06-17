ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Leger VS gebruikte Musks AI-model Grok voor aanvallen op Iran

Tech, AI, auto
door Redactie
woensdag, 17 juni 2026 om 6:13
shutterstock_2710685301
Het Amerikaanse leger heeft het AI-model Grok gebruikt voor aanvallen op Iran. Dat schrijft het Amerikaanse ministerie van Justitie in een juridisch memorandum om het belang van de datacenters van het bedrijf xAI van zakenman Elon Musk te verdedigen in een milieuzaak.
De stroomtoevoer via gasturbines naar de AI-infrastructuur dreigt te worden afgesloten, nadat burgerrechtenbeweging NAACP had beweerd dat de fabriek blijft uitbreiden zonder de wettelijk vereiste vergunningen. Volgens justitie bedreigt de klacht van de NAACP de "nationale, economische en energieveiligheid" van het land.
Grok is namelijk een van de vier geavanceerde AI-modellen die toepassingen op het gebied van nationale veiligheid kunnen ondersteunen, aldus het ministerie, dat daaronder ook militaire operaties schaart. Zo zou Grok hebben geholpen om "in 96 uur tijd meer dan 2000 munitie-eenheden in te zetten op 2000 verschillende doelen in Iran", zo staat in het memorandum.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (1)

Oud-ECB-baas Trichet: “We moeten voorbereid zijn op het ergste”

177219224_m

Onbekend nummer? Met deze slimme trucs weet je binnen seconden wie er belt

203846877_m

Polyamorie valt in de praktijk niet mee

anp160626168 1

Man die drie kinderen en een leraar doodreed reed roekeloos, zegt de politie

balthasar-gerards-schiet-op-10-juli-1584-in-het-prinsenhof-in

Zo werd in Delft gemarteld – en gedood namens Oranje

154263566_m

Nieuwe studie: zo gelukkig word je van kinderen

Loading