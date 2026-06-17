Leger VS gebruikte Musks AI-model Grok voor aanvallen op Iran

Het Amerikaanse leger heeft het AI -model Grok gebruikt voor aanvallen op Iran. Dat schrijft het Amerikaanse ministerie van Justitie in een juridisch memorandum om het belang van de datacenters van het bedrijf xAI van zakenman Elon Musk te verdedigen in een milieuzaak.

De stroomtoevoer via gasturbines naar de AI-infrastructuur dreigt te worden afgesloten, nadat burgerrechtenbeweging NAACP had beweerd dat de fabriek blijft uitbreiden zonder de wettelijk vereiste vergunningen. Volgens justitie bedreigt de klacht van de NAACP de "nationale, economische en energieveiligheid" van het land.

Grok is namelijk een van de vier geavanceerde AI-modellen die toepassingen op het gebied van nationale veiligheid kunnen ondersteunen, aldus het ministerie, dat daaronder ook militaire operaties schaart. Zo zou Grok hebben geholpen om "in 96 uur tijd meer dan 2000 munitie-eenheden in te zetten op 2000 verschillende doelen in Iran", zo staat in het memorandum.