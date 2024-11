Winst Aramco daalt door lage olieprijzen en productiebeperkingen

RIYAD (ANP/AFP) - Het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco heeft zijn winst in het derde kwartaal met 15 procent zien dalen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De resultaten van het grootste olieconcern ter wereld staan onder druk door de lage olieprijzen.

Afgelopen zondag kondigden Saudi-Arabië en zeven andere leden van de OPEC+-groep van olieproducerende landen aan dat ze een productieverlaging van 2,2 miljoen vaten, die in november 2023 was aangekondigd, met nog een maand verlengen tot eind december.

Aramco is de belangrijkste inkomstenbron voor de hervormingsagenda van kroonprins Mohammed bin Salman, die erop gericht is de Golfstaat klaar te stomen voor een welvarende toekomst na het olietijdperk. Aramco rapporteerde recordwinsten in 2022 na de Russische invasie in Oekraïne, maar vorig jaar daalden de winsten met een kwart door de lagere olieprijzen en productieverlagingen.

Het Saudische ministerie van Financiën zei in september dat het voor 2025 een begrotingstekort verwacht en dat de tekorten tot 2027 zullen aanhouden.