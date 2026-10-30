Bakplaten, de grillrooster en een stapel ovenschalen: in veel keukens is de lade onder de oven de rommella van het fornuis. Toch is hij niet altijd als kast bedoeld. Bij een deel van de fornuizen is het een warmhoudlade, die warm wordt terwijl de oven aanstaat. Dan liggen je bakplaten dus elke zondag mee te bakken.

Welke lade zit er onder jouw oven?

Er bestaan drie soorten. Welke je hebt, verschilt per merk en model, zegt Katie Georgeson, merkmanager bij de Britse fornuismakers Belling en Stoves, tegen Real Homes

Soort lade Wordt warm? Waarvoor Opberglade Een beetje, van de oven erboven Bakplaten en roosters Warmhoudlade Ja, met eigen stand of restwarmte Borden voorverwarmen, eten warmhouden Slowcooklade Ja, met eigen element Langzaam garen (alleen bij sommige fornuizen)

Een inbouwoven in een keukenkast heeft meestal geen lade. Daar zit soms een losse warmhoudlade onder, met een eigen knop of display.

De functie van de ovenlade verschilt een beetje per model, dus het is altijd handig om het na te vragen bij je fabrikant. - Katie Georgeson, merkmanager Belling en Stoves

Een knop of het woord ‘warmhouden’ op het bedieningspaneel

Staat er op het paneel een knop of symbool voor de lade, dan heb je een warmhoudlade. Fisher & Paykel geeft in de Nederlandse handleiding van zijn losse warmhoudlades zes standen. Borden zijn na 45 minuten warm, eten blijft er een uur goed, en op een lage stand rijst deeg in een half uur.

Bij sommige fornuizen werkt het zonder knop. De lade van Belling-fornuizen vangt restwarmte van de oven op en is daarom “handig om op te bergen én om borden te verwarmen”, zegt Georgeson.

Geen knop en een koude lade

Dan is het een opberglade. Bakplaten, roosters en ovenschalen kunnen erin. Plastic bakjes, papier, ovenwanten en schoonmaakmiddel horen er niet in: de bodem van de oven geeft warmte af, en volgens Real Homes kan plastic daar smelten. Fisher & Paykel waarschuwt in zijn handleiding ook voor brandbare spullen en spuitbussen in en rond de lade.

Eten warmhouden zonder risico

Een warmhoudlade is geen tweede oven. Fisher & Paykel schrijft dat je er geen koud eten uit de koelkast in opwarmt. Zet er alleen eten in dat al heet is.

Het Duitse Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) adviseert warmgehouden eten op minstens 60 graden te houden, in elk deel van het gerecht. Daaronder kunnen bacteriën groeien. Een lade die op restwarmte draait, haalt dat niet altijd. Wil je zeker zijn, prik dan een vleesthermometer in het gerecht.

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