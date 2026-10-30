Bakplaten, de grillrooster en een stapel ovenschalen: in veel keukens
is de lade onder de oven de rommella van het fornuis. Toch is hij niet
altijd als kast bedoeld. Bij een deel van de fornuizen is het een
warmhoudlade, die warm wordt terwijl de oven aanstaat. Dan liggen je
bakplaten dus elke zondag mee te bakken.
Welke lade zit er onder jouw
oven?
Er bestaan drie soorten. Welke je hebt, verschilt per merk en model,
zegt Katie Georgeson, merkmanager bij de Britse fornuismakers Belling en
Stoves, tegen Real
Homes
.
|Soort lade
|Wordt warm?
|Waarvoor
|Opberglade
|Een beetje, van de oven erboven
|Bakplaten en roosters
|Warmhoudlade
|Ja, met eigen stand of restwarmte
|Borden voorverwarmen, eten warmhouden
|Slowcooklade
|Ja, met eigen element
|Langzaam garen (alleen bij sommige fornuizen)
Een inbouwoven in een keukenkast heeft meestal geen lade. Daar zit
soms een losse warmhoudlade onder, met een eigen knop of display.
De functie van de ovenlade verschilt een beetje per model, dus het is altijd handig om het na te vragen bij je fabrikant.- Katie Georgeson, merkmanager Belling en Stoves
Een
knop of het woord ‘warmhouden’ op het bedieningspaneel
Staat er op het paneel een knop of symbool voor de lade, dan heb je
een warmhoudlade. Fisher & Paykel geeft in de Nederlandse
handleiding van zijn losse warmhoudlades zes standen. Borden zijn na 45
minuten warm, eten blijft er een uur goed, en op een lage stand rijst
deeg in een half uur.
Bij sommige fornuizen werkt het zonder knop. De lade van
Belling-fornuizen vangt restwarmte van de oven op en is daarom “handig
om op te bergen én om borden te verwarmen”, zegt Georgeson.
Geen knop en een koude lade
Dan is het een opberglade. Bakplaten, roosters en ovenschalen kunnen
erin. Plastic bakjes, papier, ovenwanten en schoonmaakmiddel horen er
niet in: de bodem van de oven geeft warmte af, en volgens Real Homes kan
plastic daar smelten. Fisher & Paykel waarschuwt in zijn handleiding
ook voor brandbare spullen en spuitbussen in en rond de lade.
Eten warmhouden zonder
risico
Een warmhoudlade is geen tweede oven. Fisher & Paykel schrijft
dat je er geen koud eten uit de koelkast in opwarmt. Zet er alleen eten
in dat al heet is.
Het Duitse Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) adviseert
warmgehouden eten op minstens 60 graden te houden, in elk deel van het
gerecht. Daaronder kunnen bacteriën groeien. Een lade die op restwarmte
draait, haalt dat niet altijd. Wil je zeker zijn, prik dan een
vleesthermometer in het gerecht.
Twijfel je nog, zoek dan de handleiding op met het typenummer. Dat
staat meestal op een sticker aan de binnenkant van de ovendeur of de
lade zelf. Bij het warmhouden en opwarmen geldt ook wanneer
opgewarmd eten ongezond wordt
. En gaan de bakplaten toch terug in de
lade, maak
ze dan eerst zo schoon
.
Meer weten?