Winst BMW gekelderd, reorganisatie moet kosten drukken

MÜNCHEN (ANP/DPA) - De Duitse autofabrikant BMW heeft de winst in het afgelopen kwartaal hard zien dalen. In het tweede kwartaal verdiende het concern onder de streep nog slechts 1,2 miljard euro, 35 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder, maakte het bedrijf bekend.

Ook de omzet daalde sterk, van 34 miljard euro in het tweede kwartaal vorig jaar tot 31 miljard euro. De zwakke resultaten komen een dag na het nieuws over een grote reorganisatie bij BMW en onderstrepen hoe noodzakelijk de bezuinigingen zijn.

Wanneer alleen naar de autodivisie gekeken wordt, is de terugval nog veel groter. In die tak daalde de operationele winst met ruim 60 procent tot 629 miljoen euro. Daardoor ontstond de opmerkelijke situatie dat BMW in het afgelopen kwartaal meer verdiende aan zijn financiële dienstverlening dan aan de productie van auto's.