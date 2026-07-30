KLM maakt extra winst door duurdere kerosine

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft afgelopen kwartaal meer winst gemaakt ondanks de verstoringen door de Iranoorlog. De maatschappij slaagde erin de kosten van de veel duurdere kerosine door te berekenen aan reizigers, vooral op langeafstandsvluchten. KLM profiteerde van het feit dat concurrenten als Qatar Airways en Emirates minder konden vliegen door de onrust in het Midden-Oosten en kon daardoor hogere prijzen vragen voor vluchten van en naar Azië.

KLM boekte een operationele winst, dus de winst voor rentebetalingen en belastingen, van 176 miljoen euro. Dat was 3 miljoen meer dan een jaar eerder. De winst van Air France halveerde ruim, tot 225 miljoen euro. Voor die maatschappij is de Aziatische markt een stuk minder belangrijk. Ook is het tweede kwartaal vaker een relatief betere periode voor KLM dan voor de Franse zustermaatschappij.

De groep Air France-KLM boekte een winst van 484 miljoen euro, 251 miljoen minder dan een jaar eerder. Er was op een sterkere terugval gerekend. De vraag uit Azië en Noord-Amerika bleek zo sterk dat reizigers bereid waren de hogere prijzen te betalen. Het concern schatte eind april 60 procent van de hogere brandstofkosten te kunnen doorberekenen; dat bleek wel 85 procent. Ook kon Air France-KLM in die regio's naar eigen zeggen lagere prijzen hanteren dan concurrenten, doordat die van tevoren minder brandstof hadden ingekocht.

Europa

voordeel speelde een stuk minder in Europa. Daar liet de concurrentie van budgetmaatschappijen en alternatieve vervoersmiddelen zich voelen, waardoor de prijzen niet veel konden worden verhoogd. Korte en middellangeafstandsvluchten leverden 4 procent meer op dan een jaar eerder, langeafstandsvluchten 11 procent. Transavia leed een verlies van 35 miljoen euro, ondanks een toegenomen aantal vluchten en vollere vliegtuigen.

Air France-KLM verkoopt ook steeds meer luxere stoelen, zoals die in de businessclass. Deze impuls speelt vooral op langere vluchten.

De omzet van vrachtvluchten steeg met meer dan een kwart. Dit komt volgens het concern ook door de gevolgen van de Iranoorlog. Vliegen bood klanten meer zekerheid dan vervoer per schip. Ook hier konden de prijzen worden verhoogd.