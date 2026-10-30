Een huisarts met een eigen praktijk werkt gemiddeld 53 uur per week, blijkt uit cijfers van het Nivel. Of dat goed genoeg betaald wordt, ligt voor de tweede keer bij de rechter.

Een huisarts in loondienst begint sinds 1 augustus op €7.026 bruto per maand bij een werkweek van 40 uur, volgens de cao Huisartsen in loondienst . Aan de top van die schaal is dat €9.435.

Zoveel verdient een huisarts in Nederland en Engeland

De bedragen zijn bruto per jaar voor een volledige baan, met vakantiegeld en eindejaarsuitkering. De praktijkhouder staat er apart in, want die heeft geen salaris maar een inkomen uit de praktijk.

Huisarts Begin Maximum Geldt vanaf Nederland, in loondienst (schaal A) €95.905 €128.788 1 augustus 2026 Nederland, praktijkhouder in dienst (schaal B) €114.633 €138.916 1 augustus 2026 Engeland, in loondienst €94.162 €142.094 1 april 2026 Nederland, praktijkhouder (eigen praktijk) €219.479 aan arbeidskosten in het NZa-tarief 2026

De Engelse bedragen zijn omgerekend van ponden tegen de koers van de Europese Centrale Bank van 29 oktober 2026: 1 euro is 0,83578 pond.

In loondienst krijg je er in januari 4 procent bij

De cao voor huisartsen in loondienst loopt van 2025 tot 2027. Op 1 augustus gingen de salarissen 3,5 procent omhoog, op 1 januari 2027 volgt 4 procent. Schaal A loopt dan van €7.307 tot €9.812 bruto per maand. Dit jaar komt er ook een eenmalige uitkering van 4,25 procent van het jaarsalaris bij.

Vakantiegeld is 8 procent, de eindejaarsuitkering 5,75 procent. Dat is minder dan de 8,33 procent die leraren als eindejaarsuitkering krijgen

In cijfers

€7.026: beginsalaris van een huisarts in loondienst, bruto per maand bij 40 uur (cao, 1 augustus 2026)

53 uur: gemiddelde werkweek van een praktijkhoudende huisarts (Nivel)

€219.479: arbeidskosten voor een voltijd praktijkhouder in het tarief van 2026 (NZa)

€10.790: extra huisvestingsvergoeding per gemiddelde praktijk per jaar vanaf 2025 (NZa)

Wat een praktijkhouder overhoudt, bepaalt de NZa

Een huisarts met een eigen praktijk leeft van tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit vaststelt. In het tarief voor 2026 rekent de NZa met €219.479 aan arbeidskosten voor een voltijd praktijkhouder, schreef de toezichthouder op 30 juni. Daar moet de huisarts zelf zijn pensioen en verzekeringen nog van betalen.

De tarieven zijn voor een belangrijk deel inkomensbepalend en raken de huisartsen dus direct. - Johan Rijneveld, directeur Regulering NZa

In november 2025 oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de hoogste rechter op dit terrein, dat de NZa de tarieven vanaf 2023 te laag had vastgesteld. De NZa onderschatte volgens de rechter de huisvestingskosten en de rol van de huisarts als poortwachter, meldde de NOS. Daarom stond “niet vast dat de arbeid van de huisartsen voldoende wordt beloond”.

De NZa verhoogde de tarieven daarop met gemiddeld 2,2 procent en de vergoeding voor huisvesting met 35 procent. Aan de beloning van de praktijkhouder veranderde niets: een nieuw rapport van adviesbureau Berenschot bevestigde volgens de NZa de bestaande inschatting.

Een Engelse huisarts in loondienst haalt aan de top meer

In Engeland kregen huisartsen in loondienst op 1 april 3,5 procent erbij, op advies van de DDRB, de commissie die de regering adviseert over artsensalarissen. De adviesschaal loopt daarmee van £78.699 tot £118.759 bruto per jaar. Een Engelse huisarts begint zo ongeveer gelijk met een Nederlandse collega in loondienst, maar kan aan de top ruim €13.000 per jaar meer verdienen.

Ook in Duitsland hebben de meeste huisartsen een eigen praktijk. Een gemiddelde artsenpraktijk hield er in 2024 €338.000 over voor de eigenaren, meldt het Duitse statistiekbureau Destatis. Dat geldt voor alle specialismen samen en vóór pensioen en verzekeringen; de helft van de praktijken haalde €232.000 of minder.

De rechter moet opnieuw beslissen

De rechter gaf de NZa een duidelijke opdracht. - Marjolein Tasche, voorzitter LHV

De Landelijke Huisartsen Vereniging, de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen en De Bevlogen Huisartsen stappen opnieuw naar de rechter, meldde Arts en Accountant in juli. Volgens LHV-bestuurder Lammert Hoeve is het “onbegrijpelijk dat de NZa ook na deze rechterlijke uitspraak vasthoudt aan hun eerdere lijn”. Ook medisch specialisten zien hun inkomen grotendeels door tarieven en cao’s bepaald. Tot er een nieuwe uitspraak is, gelden de tarieven van 30 juni.

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