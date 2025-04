Winst chipconcern TSMC schiet omhoog door sterke AI-vraag

HSINCHU (ANP/BLOOMBERG) - Het Taiwanese TSMC, 's werelds grootste producent van geavanceerde chips voor AI-toepassingen, heeft de winst in het eerste kwartaal met ruim 60 procent omhoog zien schieten. Het concern merkt geen verandering in klantgedrag sinds de aankondiging van de importheffingen door de Amerikaanse president Donald Trump, aldus topman Wei Che-Chia in een toelichting op de cijfers.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, een belangrijke klant van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML, boekte een nettowinst van omgerekend ruim 10 miljard euro. Dit is boven de verwachtingen van marktkenners. Vorige week werd al bekend dat de kwartaalomzet met 42 procent omhoog ging, vooral door een sterke vraag naar chips voor AI en smartphones. Ook dit was boven de verwachting.

TSMC kondigde vorige maand een investering aan van 100 miljard dollar in de Verenigde Staten. Het concern bouwt daar de komende jaren vijf extra fabrieken.