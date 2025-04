Hoge Oekraïners in Parijs: overleg met VS en Europese landen

PARIJS (ANP/AFP) - Een aantal hoge Oekraïense regeringsfunctionarissen is aangekomen in Parijs om te praten met Amerikaanse en Europese bondgenoten. Volgens het hoofd van het kantoor van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, Andri Jermak, ontmoeten ze vertegenwoordigers van onder meer Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en de invloedrijke gezant Steve Witkoff spreken naar verwachting in Parijs met de Franse president Emmanuel Macron en de minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot. Naast het Midden-Oosten zou Oekraïne op de agenda staan.

Jermak zegt op X dat hij samen met minister van Buitenlandse Zaken Andri Sybiha en minister van Defensie Roestem Oemjerov in Frankrijk is voor "een reeks bilaterale en multilaterale overleggen". Met wie ze spreken, vermeldt hij niet.

Veiligheidsgaranties

Jermak laat ook in het midden wat het onderwerp van de gesprekken is, al zegt hij wel dat er gesprekken worden gevoerd met "vertegenwoordigers van de coalitie van landen die bereid en in staat zijn tot het bieden van veiligheidsgaranties". Hij verwijst daarmee naar een coalitie, die onder Britse en Franse leiding tot stand is gekomen, van landen die bereid zijn om op een of andere manier te helpen met veiligheidsgaranties voor Oekraïne als het de Verenigde Staten lukt om een bestand tussen Rusland en Oekraïne af te dwingen.

Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de gesprekken gaan over "manieren om tot een volledig staakt-het-vuren" te komen.