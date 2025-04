AEX-index opent licht lager in aanloop rentebesluit ECB

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag iets lager geopend. Beleggers zijn vooral in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) later op de dag. Naar verwachting verlaagt de ECB de rente in de eurozone dan opnieuw met een kwart procentpunt om de economie te stimuleren.

Dat zou de zevende renteverlaging door de centrale bank in Frankfurt zijn sinds juni vorig jaar. ECB-president Christine Lagarde geeft een toelichting. Daarin zal nauwlettend worden gelet op wat Lagarde mogelijk zegt over toekomstige rentestappen en de impact van het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump op de economie en inflatie.

De AEX noteerde in de vroege handel 0,1 procent in de min op 852,57 punten. De MidKap was vlak op 793,84 punten. In Parijs en Londen daalden de beurzen tot 0,4 procent. De DAX in Frankfurt won 0,4 procent.