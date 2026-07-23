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Winst easyJet flink omlaag door duurdere kerosine

Economie
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 9:01
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LONDEN (ANP/AFP) - EasyJet heeft zijn winst afgelopen kwartaal flink zien kelderen, doordat de oorlog in het Midden-Oosten de kerosineprijzen stuwde. De Britse budgetluchtvaartmaatschappij, na KLM en Transavia de grootste gebruiker van Schiphol, slaagde er wel in om het aantal passagiers redelijk stabiel te houden, door scherpe ticketprijzen en veel lastminuteboekingen.
De winst vóór belastingen ging vergeleken met een jaar eerder met 70 procent omlaag naar 85 miljoen pond. Dat is omgerekend een kleine 100 miljoen euro. EasyJet vervoerde in april, mei en juni in totaal 25,8 miljoen passagiers en wist de omzet met 2 procent op te krikken tot bijna 3 miljard pond.
"We zijn er tijdens het kwartaal in geslaagd om de impact van het conflict in het Midden-Oosten en de effecten daarvan op de brandstofprijzen en het boekingsgedrag op te vangen", stelt topman Kenton Jarvis. Hij wijst daarbij op een sterke vraag naar lastminuteboekingen, maar heeft de indruk dat klanten de laatste weken ook weer wat verder vooruit durven te boeken.
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