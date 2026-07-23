Dit is de reden waarom je spieren al maanden niet meer groeien (en het heeft niets met eiwitten te maken)

Je gaat al maanden trouw naar de sportschool. Je eet netjes je eiwitten, je slaapt je uren, en toch: de spiegel laat hetzelfde beeld zien als in januari. Sportwetenschappers hebben daar een verrassend simpele verklaring voor en de kans is groot dat jij precies deze fout maakt.

Spieren groeien niet omdat je "beweegt". Ze groeien omdat je lichaam gedwongen wordt zich aan te passen aan een prikkel die zwaarder is dan waar het al aan gewend is. Til je week in, week uit exact hetzelfde gewicht, in exact hetzelfde aantal herhalingen? Dan heeft je lichaam allang geleerd dat te overleven zonder er ook maar één spiervezel bij te bouwen. Waarom zou het ook? Aanpassen kost energie, en je lichaam doet dat alleen als het echt moet.

Progressieve overload

Dit principe heet in de sportwetenschap progressieve overload: je lichaam stap voor stap blootstellen aan een steeds iets grotere belasting dan het gewend is. Geen dramatische sprongen, maar een gestage opbouw die je lichaam net genoeg uit balans houdt om te blijven groeien.

De fout die bijna iedereen maakt

De meeste sportschoolgangers doen alles goed, op één ding na: ze houden geen enkele progressie bij. Ze pakken dezelfde halters als vorige week, doen ongeveer hetzelfde aantal reps, en noemen dat trainen. Zonder een duidelijk overzicht van wat je vorige keer deed, is het bijna onmogelijk om bewust net iets meer te doen dan toen en dus blijft je lichaam stilstaan.

Zo pas je het wél goed toe

Het mooie is: progressieve overload betekent niet elke week een schijf erbij op de stang. Er zijn meerdere knoppen waar je aan kunt draaien:

Meer gewicht: de bekendste, maar niet de enige manier.

Meer herhalingen met hetzelfde gewicht.

Meer sets binnen je training.

Minder rust tussen de sets.

Betere uitvoering, zoals een tragere, gecontroleerde beweging.

Eén van deze factoren net iets opschroeven, is al genoeg om je lichaam weer aan het werk te zetten.

Waarom pen en papier meer doet dan een duur supplement

De meest onderschatte tool in de sportschool is niet je proteïneshake, maar een notitieblok of een app. Schrijf op wat je tilt, hoeveel reps je haalt en hoe zwaar het voelde. Zonder die gegevens vertrouw je op je geheugen, en dat geheugen is erg goed in het overschatten van hoe hard je vorige week eigenlijk trainde.

Hier komt het op neer

Spiergroei is geen kwestie van harder trainen, maar van slimmer trainen: je lichaam telkens net dat beetje extra vragen dat het nog niet gewend is. Doe je dat structureel, dan groeien je spieren vanzelf mee. Blijf je hangen in je comfortabele routine, dan kun je nog zoveel eiwitten binnenkrijgen — je lichaam heeft simpelweg geen reden om te veranderen.

Schaatscoach Jac Orie legt het uit op Instagram: