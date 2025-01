Winst elektrische automaker Tesla fors gedaald in 2024

AUSTIN (ANP) - Tesla heeft vorig jaar een fors lagere winst behaald, nadat eerder al bekend was geworden dat de verkopen van elektrische auto's van het bedrijf in 2024 voor het eerst in meer dan tien jaar waren gedaald. Tesla kampt met druk op de verkopen door felle concurrentie op onder meer de grote Chinese markt en ook een minder sterke vraag naar volledig elektrische auto's in de Amerikaanse thuismarkt.

Volgens Tesla kwam de nettowinst uit op ruim 7 miljard dollar, een daling van 53 procent ten opzichte van 2023. Begin deze maand meldde Tesla dat er vorig jaar 1,79 miljoen auto's waren verkocht, een lichte daling ten opzichte van 2023. Om de verkopen te stimuleren, is Tesla met prijsverlagingen gekomen en dat raakt de winstgevendheid.

Tesla-topman Elon Musk heeft gezegd dat hij verwacht dat de verkopen dit jaar met 20 tot 30 procent zullen stijgen, mede door de komst van een goedkoper model. Die auto zou in de eerste helft van dit jaar onthuld moeten worden.

Musk was nauw betrokken bij de verkiezingscampagne van president Donald Trump. De rijkste man ter wereld gaat voor Trump ook een adviesraad leiden om de overheid efficiënter te maken, genaamd DOGE, voluit Department of Government Efficiency. Dat kan vertaald worden als Ministerie van Overheidsefficiëntie. Het gaat niet om een echt ministerie, maar om een soort taskforce die advies gaat uitbrengen over het afslanken van de overheid.