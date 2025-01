Trump wil studenten van pro-Palestijnse protesten deporteren

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump is van plan om buitenlandse studenten die hebben meegedaan aan pro-Palestijnse protesten te deporteren. Dat is deel van een maatregelenpakket om antisemitisme aan te pakken.

"Aan alle vreemdelingen die hebben deelgenomen aan de pro-jihadistische protesten: in 2025 zullen we jullie vinden en we zullen jullie deporteren", aldus Trump in een document over de maatregelen. "Ik zal ook snel de studentenvisa intrekken van alle Hamas-sympathisanten op universiteitscampussen, die door radicalisme worden geteisterd als nooit tevoren."

Mensenrechtengroepen zeggen dat de plannen ingaan tegen het recht op vrijheid van meningsuiting.

De oorlog in de Gazastrook leidde op meerdere universiteiten in de Verenigde Staten tot grote protesten. Demonstranten eisten dat hun onderwijsinstellingen de banden met Israël zouden verbreken om het hoge aantal burgerdoden tijdens de oorlog. Daarbij werden ook universiteitsgebouwen en -terreinen bezet.