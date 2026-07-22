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Winst FrieslandCampina hard geraakt door overvloed aan melk

Economie
door anp
woensdag, 22 juli 2026 om 8:12
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AMERSFOORT (ANP) - De resultaten van FrieslandCampina stonden het afgelopen halfjaar sterk onder druk door een snel gestegen melkaanbod en de daarmee samenhangende daling van de zuivelprijzen. Volgens Jan Derck van Karnebeek, topman van het Nederlandse zuivelconcern, bleef de vraag naar producten als boter, kaas, melkpoeder en houdbare melk achter bij de hoge melkaanvoer.
Daardoor kelderde de nettowinst in de eerste jaarhelft met 40 procent tot 138 miljoen euro. De omzet nam een fractie af tot 6,8 miljard euro. De bedrijfswinst bedroeg 269 miljoen euro, ruim een kwart minder vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.
"Het eerste halfjaar werd bepaald door een scherpe disbalans in de zuivelmarkt. Het wereldwijde melkaanbod was hoog, terwijl de vraag naar basiszuivelproducten achterbleef. Dat drukte prijzen, marges en ons resultaat", zegt Van Karnebeek in een toelichting op de resultaten.
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