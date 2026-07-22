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Trump keurt nucleair akkoord met Saudi-Arabië goed

Samenleving
door anp
woensdag, 22 juli 2026 om 8:10
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Trump heeft een akkoord met Saudi-Arabië goedgekeurd dat het land een civiel nucleair programma biedt. Het bevat geen clausule die de verrijking van uranium verbiedt. Dat meldden The Wall Street Journal en Reuters, elk op basis van ingewijden, dinsdagavond.
Het akkoord heeft een looptijd van dertig jaar en geeft Amerikaanse bedrijven een centrale rol om in Saudi-Arabië nucleaire infrastructuur te ontwikkelen. Er zouden tientallen miljarden dollars mee gemoeid zijn.
Volgens The Wall Street Journal is het akkoord zo ingericht dat de VS kunnen voorkomen dat Saudi-Arabië het nucleaire programma misbruikt voor militaire doeleinden.
Naar verwachting buigt het Amerikaanse Congres zich de komende dagen over het akkoord. Er wordt verzet van de congresleden verwacht tegen de verspreiding van nucleaire technologie in het onrustige Midden-Oosten.
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