Revalidatiecentra bevestigen hack, ook tbs-kliniek getroffen

DEN HAAG (ANP) - Meerdere revalidatiecentra laten donderdag weten getroffen te zijn door de hack bij softwareleverancier ChipSoft. Ook de Van der Hoeven Kliniek, een centrum voor klinische forensische psychiatrie, geeft aan dat er patiëntgegevens zijn gestolen. "We staan continu in contact met ChipSoft. Zodra er meer informatie is, horen we dit direct van hen", aldus de tbs-kliniek.

Heliomare, dat met name in Noord-Holland volwassenen en kinderen met een beperking ondersteunt, geeft aan ook mogelijk slachtoffer te zijn. De zorgorganisatie zegt de situatie ten zeerste te betreuren. "Op dit moment zijn wij de gevolgen van deze informatie voor Heliomare aan het onderzoeken. Zodra het kan zullen wij patiënten, cliënten en ouders van kinderen en jongeren informeren."

Rijndam, met revalidatiecentra in Zuid-Holland, is ook getroffen. "Op dit moment zijn wij de gevolgen van deze informatie voor Rijndam aan het onderzoeken. Zodra dit kan zullen wij patiënten persoonlijk informeren", aldus de zorginstelling. Hetzelfde laat Basalt weten, een expertisecentrum voor revalidatiezorg met dertien vestigingen in Zuid-Holland.