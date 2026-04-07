Winst Samsung schiet omhoog door vraag naar geheugenchips

SEOUL (ANP) - Samsung heeft in het afgelopen kwartaal fors geprofiteerd van de grote vraag naar geheugenchips die de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie ondersteunen. De operationele winst was ruim acht keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar, meldde het Zuid-Koreaanse tech- en elektronicaconcern bij zijn voorlopige kwartaalcijfers.

Het resultaat van ongeveer 57 biljoen won (32,8 miljard euro) was ook veel hoger dan analisten in doorsnee hadden verwacht. In het eerste kwartaal boekte Samsung bovendien een hogere operationele winst dan in heel 2025.

Samsung profiteert van de vraag naar chips die helpen bij het opslaan van de grote hoeveelheden data die verwerkt worden binnen AI-modellen. Het gaat om zogeheten High-Bandwidth Memory (HBM)-chips, die in samenhang werken met de grafische processoren die al het rekenwerk doen. De prijzen voor dit soort geheugenchips zijn hard gestegen door de grote vraag van techconcerns die nieuwe datacenters bouwen. Dit heeft ook voor schaarste van 'gewonere' geheugenchips voor pc's of telefoons gezorgd.