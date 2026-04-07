Trump kondigt oorlogsmisdaden aan. Kan het koningspaar nog bij hem logeren?

Opinie
door Gerard Driehuis
dinsdag, 07 april 2026 om 8:05
Donald Trump waarschuwde Iran dat het "in één nacht uitgeschakeld" zou kunnen worden. Hij voert zijn dreigementen op als Iran niet doet wat hij zegt.
De Amerikaanse president deed deze uitspraken maandag in het Witte Huis, in de aanloop naar zijn eigen deadline van dinsdag 20.00 uur (Amerikaanse rijd) waarbinnen Iran een akkoord met Washington moet sluiten of geconfronteerd wordt met aanvallen op civiele infrastructuur, waaronder bruggen en elektriciteitscentrales.
"Het hele land kan in één nacht worden uitgeschakeld, en die nacht zou morgenavond kunnen zijn", zei Trump tegen verslaggevers in het Witte Huis.
De president waarschuwde dat de VS een plan hebben "waarbij elke brug in Iran zal worden verwoest" en "elke elektriciteitscentrale in Iran buiten gebruik zal raken, in brand zal vliegen, zal ontploffen en nooit meer zal worden gebruikt" binnen enkele uren nadat zijn deadline is verstreken.
Het opzettelijk vernietigen van voorzieningen voor burgers van een land is een oorlogsmisdaad. En dan een week later logeren?
Hij voegde eraan toe dat de VS verwachtten na de oorlog de Iraanse oliesector te controleren. "De buit komt de winnaar toe."
Het bezoek van het Koninklijk Huis aan de VS, van volgende week maandag tot woensdag, is om te vieren dat Nederland 250 jaar geleden een van de eerste landen was die de VS erkende.
Onderdeel van dat bezoek is een diner met Trump, diens vrouw en Jetten. Het koninklijk paar mag daarna blijven slapen in het Witte Huis.
De Tweede Kamer vindt het allemaal best.De vraag is: is het dat ook? Na de Congresverkiezingen van november is het vermoedelijk uit het Trump. De rest van zijn leven zal bestaan uit rechtszaken. Mogelijk ook wegens oorlogsmisdaden. Wil je dat een van de laatsten zijn die mochten blijven slapen?
Tijdlijn per dag
  • Dag 1 (ma. 13 april) — Philadelphia: Independence Hall & Liberty Bell, CEO Round Table, wijk Fishtown, Kensington CAPA High School, Philadelphia Eagles trainingscomplex; avond in Washington D.C. met diner en overnachting in het Witte Huis
  • Dag 2 (di. 14 april) — Miami: Henry Mack School, ontmoeting met Secretary of State Cord Byrd bij Pérez Art Museum, CEO Round Table Caribische betrekkingen, Little Havana dominopark, Rosenstiel School (SUSTAIN wave tank, koraallab)
  • Dag 3 (wo. 15 april) — Miami: maritieme industrie pitch sessies, Shake-a-Leg marina, Miami Cardiac & Vascular Institute, Freedom Tower ('Libertad'), afsluitende netwerkreceptie

Dit is de leeftijd waarop je geluksniveau de bodem raakt (en wat je eraan kunt doen)

Geraspte wortels, skyr, plantaardige drinks: wanneer gezond eten ultrabewerkt blijkt

Mag natte was een nacht in de wasmachine blijven?

VS vallen Iraans olie-eiland Kharg aan

Wat je moet weten over je pensioen

Tatoeages hebben effecten op je immuunsysteem die we nu pas beginnen te begrijpen

