Winst vliegtuigbouwer Airbus gehalveerd door productieproblemen

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De winst van de Europese vliegtuigbouwer Airbus is in het eerste kwartaal van dit jaar gehalveerd. Dat komt doordat de levering van vliegtuigen in die periode daalde tot het laagste niveau sinds 2009, zo werd dinsdag bekendgemaakt.

Airbus kampt al tijden met problemen in de toeleveringsketen, terwijl concurrent Boeing zijn productieproces juist weer aan het versterken is. Het bedrijf stelt dat motorfabrikant Pratt & Whitney nog steeds "de grootste beperkende factor" is bij het opvoeren van de productie van het bestverkochte A320-toestel.

De bedrijfswinst van Airbus daalde in het afgelopen kwartaal met 52 procent tot 300 miljoen euro, ver beneden de verwachtingen van marktkenners. De defensiedivisie van het concern deed wel goede zaken, met een winstsprong van 69 procent.

Productie

Airbus ontving vorige maand nog een megabestelling van China Eastern Airlines. De Chinese luchtvaartmaatschappij koopt 101 toestellen van het type Airbus A320neo. Die deal heeft een waarde van ongeveer 13,6 miljard euro.

Het probleem zit dus niet in de verkoop, maar in de productie. Topman Guillaume Faury zei eerder al dat motorfabrikant Pratt & Whitney de vraag niet kan bijbenen en zijn contractuele verplichtingen niet nakwam. Ondanks de problemen mikt Airbus nog steeds op een recordaantal van 870 commerciële vliegtuigen dat dit jaar wordt afgeleverd.

"We volgen de mogelijke impact van de snel veranderende situatie in het Midden-Oosten nauwlettend", zei Faury in een toelichting op de cijfers. De luchtvaartsector maakt momenteel een van zijn zwaarste periodes door, doordat de prijs van kerosine sterk is gestegen. Dat is het gevolg van de oorlog in Iran, waardoor grote luchtvaartmaatschappijen hun activiteiten moeten beperken.