Advies Aboutaleb: hervat onderhandelingen Hart voor Den Haag, D66

DEN HAAG (ANP) - Hart voor Den Haag zou toch weer met D66 moeten onderhandelen over een coalitie in de hofstad. Dat adviseert Ahmed Aboutaleb dinsdag in zijn eindverslag als verkenner.

Hart voor Den Haag en D66 zijn de twee grootste partijen in de gemeenteraad van Den Haag. De partijen spraken na de gemeenteraadsverkiezingen al eens met elkaar, maar Hart voor Den Haag stopte de onderhandelingen twee weken geleden, tot ongenoegen van D66. Volgens partijleider Richard de Mos waren de inhoudelijke verschillen te groot, onder meer over de voorgenomen opvang van asielzoekers in een voormalig ziekenhuis.

Aboutaleb zegt dat "de eerder ervaren knelpunten de gesprekken niet blokkeren". Daarom adviseert hij Hart voor Den Haag en D66 om toch een nieuwe poging te wagen. De beide partijen kunnen later kijken of er meer partijen in een coalitie moeten komen, aldus de verkenner.

Samenwerking andere partijen

Hart voor Den Haag en D66 zouden samen 24 van de 45 gemeenteraadszetels hebben, genoeg voor een meerderheid.

Hart voor Den Haag keek na de breuk naar een mogelijke samenwerking met VVD, DENK en CDA. Ook zij hebben samen 24 zetels. In de eerste gesprekken met Aboutaleb had D66 ook voor die coalitie gepleit. Maar de VVD wil dat eerst de drie grootste partijen in de raad kijken of een coalitie mogelijk is. Dat zijn Hart voor Den Haag, D66 en PRO (GroenLinks-PvdA). PRO ziet dat echter niet zitten, dus blijven de andere twee over.

Volgens Aboutaleb is een college van Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA pas aan de orde "nadat een serieuze en inhoudelijke verkenning tussen de drie grootste partijen in de gemeenteraad niet tot een resultaat heeft geleid".