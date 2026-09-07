Winst voor AEX-index, bioplasticmaker Avantium meer waard

AMSTERDAM (ANP) - Bioplasticmaker Avantium werd maandag meer waard op de beurs in Amsterdam. Het aandeel steeg met 5,5 procent nadat het bedrijf bekend had gemaakt dat het de zuiveringsinstallatie in de fabriek in Delfzijl in gebruik heeft genomen. Verder kijken beleggers uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) later deze week.

Het aandeel van de ontwikkelaar van bioplastic ging in juni nog flink onderuit nadat bekend werd dat de productieopstart in de fabriek in Delfzijl vertraging opliep, omdat er nieuwe financiering nodig was.

De AEX sloot 0,2 procent hoger op 1115,42 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 1109,55 punten. De Europese beurzen toonden een wisselend beeld, waarbij Parijs 0,3 procent in de plus ging en Frankfurt en Londen tot 0,2 procent lager sloten.