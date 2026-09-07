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Agent die vrouw in Utrecht trapte, wordt niet vervolgd

Samenleving
door anp
maandag, 07 september 2026 om 17:40
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UTRECHT (ANP) - Een agent die begin dit jaar een vrouw schopte tijdens een conflict bij station Utrecht Centraal, wordt daar niet voor vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie was het geweld rechtmatig, omdat de vrouw niet luisterde naar de agent en zich verzette tegen haar aanhouding. Daarom komt er geen strafrechtelijk onderzoek.
Het incident gebeurde op 26 januari onder het zogeheten bollendak van het station. De agent had daar een aanvaring met twee gesluierde vrouwen, zo was te zien op beelden. De agent nam een van de twee aan haar arm mee, de andere vrouw liep achter hem aan met een telefoon in haar hand. Daarop gaf de agent haar een trap. Daarna ontstond een chaotische situatie, waarbij de agent de andere vrouw sloeg met zijn wapenstok.
Omstanders filmden het conflict en zetten de beelden online. Dat leidde tot veel boze reacties. Volgens de politie werd de man ook bedreigd.
De politie oordeelde eerder dat de agent zich niet geheel aan de instructies had gehouden. Hij had geen trap moeten geven en had de wapenstok niet moeten gebruiken. Voor de agent heeft dit echter geen consequenties.
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