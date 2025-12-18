Winst voor AEX na rentebesluit ECB, chipfondsen bij stijgers

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met winst de handel uitgegaan na het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente in de eurozone opnieuw onveranderd te laten. De chipfondsen in de hoofdindex toonden herstel van de verliezen een dag eerder, mede geholpen door sterke cijfers en vooruitzichten van het Amerikaanse Micron Technology.

De ECB hield zoals verwacht de rente voor de vierde keer op rij onveranderd. Ook verhoogde de centrale bank in Frankfurt de groeiverwachtingen voor het eurogebied. In een toelichting herhaalde president Christine Lagarde dat de ECB per vergadering beslist over de rente, afhankelijk van de economische gegevens.

De AEX eindigde 1,1 procent hoger op 940,05 punten. De MidKap steeg 1,3 procent tot 914,81 punten. In Frankfurt en Parijs werden winsten tot 1 procent geboekt. Londen won 0,7 procent. De Britse centrale bank verlaagde de rente voor de vierde keer dit jaar.

ASMI, Besi en ASML werden tot 2,1 procent hoger gezet. Ook onder meer chemicaliëndistributeur IMCD, betalingsverwerker Adyen en postkluisjesbedrijf InPost stonden bij de stijgers in de AEX met koerswinsten tot 3 procent. Uitzender Randstad was de grootste daler met een min van 1,7 procent.

In de MidKap namen de bouwers BAM en Heijmans de leiding met plussen tot 4 procent. Biotechnoloog Pharming en kunstmestbedrijf OCI sloten de rij bij de middelgrote fondsen op het Damrak met verliezen tot 1,2 procent.

Bij de kleinere fondsen was Sif Holdings een uitblinker met een winst van bijna 9 procent. De producent van funderingen voor windmolens op zee meldde aanzienlijke vooruitgang te hebben geboekt in de opstartfase van de productiefaciliteit op Maasvlakte 2 Rotterdam. Sif bevestigde ook de verwachtingen voor dit jaar en 2026.

BP verloor 1,2 procent in Londen. Het Britse olie- en gasconcern presenteerde een nieuwe bestuursvoorzitter. Meg O'Neill volgt op 1 april de huidige topman Murray Auchincloss op. O'Neill is nu nog topvrouw bij het Australische Woodside Energy.