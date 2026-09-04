Winst voor Amsterdamse AEX-index, chipbedrijven koplopers

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met winst het weekend ingegaan. De chipbedrijven Besi, ASML en ASMI waren koplopers in de hoofdindex, na de minnen een dag eerder. Ook de staalbedrijven op het Damrak deden het goed dankzij een positief rapport van analisten van Deutsche Bank over de Europese staalsector.

Besi, ASML en ASMI werden tot 6,2 procent duurder. Een dag eerder zakten de fondsen nog tot 2,6 procent, mede na een tegenvallende omzetverwachting van de Amerikaanse chipmaker Broadcom. Staalproducent ArcelorMittal ging 2,4 procent vooruit in de AEX. In de MidKap nam roestvrijstaalproducent Aperam de leiding met een winst van 4,2 procent. Deutsche Bank verhoogde de koersdoelen voor beide bedrijven.

De AEX sloot 0,8 procent hoger op 1113,50 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 1113,20 punten. De DAX in Frankfurt won 0,2 procent en de Londense FTSE 100 eindigde onveranderd. De Parijse CAC 40 daalde 0,1 procent.

Amerikaanse banenrapport

Beleggers in Europa hadden ook aandacht voor het belangrijke Amerikaanse banenrapport. Dat viel over augustus veel beter uit dan verwacht, waardoor de Amerikaanse centrale bank later deze maand mogelijk besluit tot een renteverhoging. Volgende week komen cijfers over de Amerikaanse inflatie, die eveneens van groot belang zijn voor het rentebeleid van de Federal Reserve.

Dataleveranciers Wolters Kluwer en RELX, die donderdag tot bijna 4 procent wonnen, stonden nu onderaan in de Amsterdamse hoofdgraadmeter met minnen tot 2,4 procent.

Basic-Fit

In de MidKap stonden ook fitnessketen Basic-Fit en verlichtingsbedrijf Signify bij de sterkste stijgers met plussen tot bijna 4 procent. Het in Amsterdam genoteerde Tsjechische defensiebedrijf CSG en bodemonderzoeker Fugro sloten de rij bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 met dalingen van 2,5 procent.

Volkswagen werd 6,5 procent meer waard in Frankfurt. De raad van toezicht van de autofabrikant steunt de plannen voor een omvangrijke herstructurering, waarbij 50.000 banen kunnen verdwijnen en mogelijk vier Duitse fabrieken worden gesloten. Het verlies van 50.000 banen komt bovenop een eerdere ingreep waarbij eveneens 50.000 arbeidsplaatsen verloren gaan.