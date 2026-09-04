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Russell snelste in tweede vrije training, Verstappen negende

Sport
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 17:48
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MONZA (ANP) - Formule 1-coureur George Russell heeft bij de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Italië de beste tijd neergezet. De 28-jarige Brit van Mercedes was op het Autodromo Nazionale Monza sneller dan de Monegask Charles Leclerc, die in zijn Ferrari nog de rapste was tijdens de eerste vrije training.
Kimi Antonelli, ploeggenoot van Russell, zette de derde tijd neer tijdens de tweede vrije training. Regerend wereldkampioen Lando Norris klokte achter de Italiaanse leider in de WK-stand de vierde tijd. Lewis Hamilton eindigde, ondanks een upgrade van zijn motor, als vijfde.
Max Verstappen kwam bij de eerste vrije training niet in actie. De stoel van de Nederlander van Red Bull werd ingenomen door de Japanner Ayumu Iwasa. Verstappen kwam wel in actie in de tweede vrije training en zette daarin de negende tijd neer.
Verstappen 112 punten
Antonelli gaat nog altijd aan de leiding in de Formule 1 met 242 punten. Russell en Hamilton volgen met beiden 183 punten. Verstappen staat zesde met 112 punten.
Zaterdag volgt om 12.30 uur de derde vrije training. Om 16.00 uur is de kwalificatie. Vorig jaar won Verstappen de Grote Prijs van Italië.
Antonelli start zondag tijdens de race achteraan op de grid. De coureur krijgt de straf vanwege een motorwissel voor de race op Monza, werd dinsdag bekendgemaakt.
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