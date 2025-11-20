Winsten Europese beurzen zwakken af na publicatie banenrapport VS

AMSTERDAM (ANP) - De Europese beurzen zijn donderdag met winsten gesloten. In de middaghandel werden de plussen echter kleiner, na nieuwe cijfers van de Amerikaanse overheid over de arbeidsmarkt. Het vanwege de shutdown uitgestelde banenrapport over september bevatte volgens economen van ING gemengde signalen. Daardoor blijft het lastig goed in te schatten wat de Fed volgende maand met de Amerikaanse rente doet.

De Amsterdamse AEX-index eindigde 0,2 procent hoger op 934,93 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 865,16 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,5 procent. Aan het begin van de handelsdag waren de plussen nog iets sterker.

"De groei van het aantal banen in de VS was in september sterker dan verwacht, maar de werkloosheid steeg ook doordat meer mensen terugkeerden naar de arbeidsmarkt en op zoek gingen naar werk", merkt ING op over het Amerikaanse banenrapport. Econoom James Knightley van de bank schat in dat de Federal Reserve zich door deze cijfers niet gedwongen zal voelen om in december opnieuw de rente te verlagen.

Steun kwartaalcijfers Nvidia

De handel aan het Damrak kreeg ook steun van de kwartaalcijfers van het Amerikaanse chipconcern Nvidia, die woensdagavond naar buiten kwamen. Die cijfers zorgden voor opluchting. Beleggers waren de laatste tijd juist bezorgd over de hooggespannen verwachtingen rond AI en de hoge waarderingen van tech- en chipbedrijven, onder aanvoering van Nvidia.

Chipbedrijven als ASML, Besi en ASMI lieten in de ochtendhandel stevige winsten zien. Aan het einde van de dag was van die koerswinsten evenwel niet veel meer over.

Fusie AkzoNobel

Verfmaker AkzoNobel sloot juist met een stevige min, maar eindigde met een kleine plus. Het plan van AkzoNobel om te fuseren met branchegenoot Axalta krijgt ook steun van Cevian, een activistische belegger. Eerder dit jaar bouwde de belegger nog een belang van ongeveer 5 procent op in het Nederlandse bedrijf en stuurde aan op een strategiewijziging.

ABN AMRO hoorde met een plus van ruim 1 procent bij de sterkste stijgers onder de Amsterdamse hoofdfondsen. De bank verwacht de samenwerking met een aantal flexwerkers op de afdeling die financiële criminaliteit zoals witwassen opspoort te beëindigen. ABN AMRO is al langer bezig de kosten te verlagen. Eerder dit jaar werd bekend dat de bank een vacaturestop heeft ingevoerd.