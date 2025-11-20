ECONOMIE
EU veroordeelt wreedheden Soedan, roept op tot staakt-het-vuren

Samenleving
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 20:19
anp201125230 1
BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie (EU) veroordeelt in de "krachtigste bewoordingen de ernstige en voortdurende wreedheden" die de paramilitaire beweging Rapid Support Forces (RSF) in Soedan begaat. Alle 27 lidstaten roepen de partijen op de onderhandelingen over een staakt-het-vuren te hervatten.
Dat hebben de lidstaten donderdag besloten op een vergadering van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel.
Als reactie op de wreedheden hebben de EU-ministers beperkende maatregelen genomen tegen Abdelrahim Hamdan Dagalo, de tweede man van de RSF.
EU staat klaar
"De EU staat klaar om, indien nodig, verdere beperkende maatregelen op te leggen aan alle actoren die verantwoordelijk zijn voor de destabilisatie van Soedan en het belemmeren van de politieke transitie", zei Kallas na de vergadering.
"Het conflict heeft duizenden doden en immens lijden veroorzaakt", zei de politica. De EU roept op tot concrete maatregelen ter bescherming van burgers, onder wie humanitaire en medische hulpverleners.
