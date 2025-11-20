Kallas ziet geen paniek bij EU-ministers over vredesplan Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben donderdag "standvastig en kalm" gereageerd op het gelekte vredesplan voor Oekraïne, dat zonder medeweten van de EU is opgesteld door de VS en Rusland. Dat zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas na afloop van de vergadering met de ministers in Brussel.

"Vredesplannen kunnen niet werken als de Europeanen en Oekraïners het hier niet mee eens zijn", zei Kallas. De discussie tussen de EU-ministers richtte zich volgens haar op wat de EU kan doen en wat de te volgen koers moet zijn.

Verscheidene Europese leiders reisden medio augustus naar Washington, nadat de Amerikaanse president Donald Trump met de Russische president Vladimir Poetin in Alaska over beëindiging van de oorlog had gesproken. De Europese leiders stonden de Oekraïense president Zelensky bij, die bij Trump op bezoek ging. Gevreesd werd dat Zelensky onder druk zou worden gezet om een vredesakkoord te sluiten. Ook daarna heeft Trump nog een keer een vergeefse poging gedaan om een einde aan de oorlog te maken.

Rusland onder druk zetten

De EU blijft Rusland onder druk zetten, zei Kallas. Aan een twintigste sanctiepakket wordt gewerkt, maar "Rusland is erg creatief, dus moeten wij dat ook zijn", zei de politica. Schepen die deel uitmaken van de Russische schaduwvloot en illegaal Russische olie vervoeren, worden voortaan meteen op de zwarte lijst gezet, zo willen de EU-ministers. Tot nu toe gebeurde dat alleen in nieuwe EU-sanctiepakketten. Dat is tijdrovend. Als dat meteen gebeurt, raakt dat de Russische kas onmiddellijk.

Met financiële steun aan Oekraïne waarmee het land zichzelf kan verdedigen, geeft de EU volgens Kallas "een duidelijk signaal aan Rusland dat ze Oekraïne niet kunnen overleven".