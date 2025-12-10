Trump meldt inbeslagname tanker voor kust Venezuela

WASHINGTON/OSLO (ANP/AFP/RTR) - President Donald Trump heeft gezegd dat de VS voor de kust van Venezuela een grote olietanker hebben opgebracht. Hij zei dit tegen verslaggevers en voegde eraan toe dat er "meer dingen gebeuren, daar horen jullie later over".

Het zou gaan om een tanker op een sanctielijst, maar verdere bijzonderheden zijn nog niet bekendgemaakt. De inbeslagname kan de spanning tussen de landen verder doen oplopen en heeft mogelijk gevolgen voor de Venezolaanse olie-export. Het Zuid-Amerikaanse land beschikt over enorme olievoorraden.

De Amerikaanse regering heeft de druk op Venezuela de afgelopen tijd steeds verder opgevoerd. De VS stellen dat president Nicolás Maduro niet de wettige president is, maar een drugsbaron.

María Corina Machado

De strijdkrachten van de VS zijn actief in de zuidelijke Caribische Zee niet ver van Venezuela. Er zijn volgens Washington aanvallen uitgevoerd op boten waarmee drugs werden gesmokkeld. Daarbij vielen tientallen doden, onder wie volgens Latijns-Amerikaanse media vissers die niets met drugssmokkel te maken hadden.

Het boegbeeld van de Venezolaanse oppositie, María Corina Machado, zat uit vrees voor arrestatie lange tijd ondergedoken. Ze steunt de harde lijn van Trump tegen de autoritaire Maduro. Ze heeft de Nobelprijs voor de Vrede gekregen en zou die woensdag in Oslo in ontvangst nemen. Ze werd dinsdag heimelijk naar Curaçao gebracht en reisde vandaar verder naar Oslo, maar ze was te laat voor de officiële uitreiking van de prijs. Ze spreekt in Oslo donderdag om 10.15 uur met de pers. Haar dochter Ana Corina Sosa Machado nam namens haar de prijs in ontvangst.