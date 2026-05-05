Winsten op Wall Street na opmerking wapenstilstand Midden-Oosten

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger gesloten. Beleggers waren opgelucht dat het fragiele staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran blijft gelden, ondanks dat deze week meerdere aanvallen plaatsvonden in het Midden-Oosten.

De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth zei dat de wapenstilstand tussen de twee landen nog steeds van kracht is. Zijn verklaring volgt een dag op Iraanse aanvallen in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Donald Trump stelde dat Iran daarmee reageerde op zijn Project Freedom om gestrande schepen daar weg te krijgen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 49.298,25 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,8 procent tot 7259,22 punten. Techbeurs Nasdaq klom 1 procent naar 25.326,13 punten. Daarmee sloten de laatste twee graadmeters op nieuwe recordstanden. Maandag waren nog minnen tot 1,1 procent te zien door oplaaiend geweld in het Midden-Oosten.