Noorwegen heropent drie gasvelden voor Europese gasvoorziening

Economie
door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 21:45
OSLO (ANP/AFP/RTR) - Noorwegen heeft dinsdag ingestemd met de heropening van drie oude gasvelden in de Noordzee. Die moeten in 2028 weer in productie gaan om de gasvoorziening van Europa te versterken, meldde het Noorse ministerie van Energie.
De drie velden Albuskjell, Vest Ekofisk en Tommeliten Gamma werden in 1998 gesloten. De reserves van de velden worden geschat op tussen de 90 en 120 miljoen vaten olie-equivalent. De exploratie staat onder leiding van het Amerikaanse olieconcern ConocoPhillips en moet tot 2048 duren. Het gas wordt geëxporteerd naar het Duitse Emden.
Noorwegen maakte dinsdag ook bekend zeventig nieuwe blokken aan te bieden in de Noordzee, de Noorse Zee en de Barentszzee aan energiebedrijven voor de exploratie van olie en gas. Het land is sinds de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz komt ook veel minder vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit die regio naar Europa.
