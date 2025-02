Winstsprong Novo Nordisk door sterke vraag naar afslankprikken

KOPENHAGEN (ANP/BLOOMBERG) - De Deense farmaceut Novo Nordisk heeft vorig jaar goede zaken gedaan dankzij de sterke vraag naar zijn populaire diabetes- en afslankmiddelen Ozempic en Wegovy. Hierdoor ging de nettowinst met 21 procent omhoog tot 100 miljard Deense kroon, omgerekend bijna 14 miljard euro.

De omzet steeg met 25 procent tot 290,4 miljard kroon. Novo Nordisk is door de populaire te injecteren geneesmiddelen voor diabetes uitgegroeid tot het waardevolste bedrijf van Europa. Beide medicijnen worden ook gebruikt als afslankmiddel sinds beroemdheden als Kim Kardashian en Elon Musk ze aanprezen op sociale media.

"We zijn tevreden met de prestaties in 2024. Meer dan 45 miljoen mensen profiteren nu van onze behandelingen", zei Lars Fruergaard Jørgensen, topman van Novo Nordisk, in een toelichting. Ozempic is goed voor meer dan 40 procent van de omzet van het bedrijf.