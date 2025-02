Trump zegt dat VS Gaza zal overnemen en er de 'Rivièra van het Midden-Oosten' van zal maken

De Verenigde Staten zullen de Gazastrook overnemen, de Palestijnen die er wonen permanent verhuizen en het van "een hellegat" veranderen in de "Rivièra van het Midden-Oosten", zei president Trump.

Trump sprak dinsdagavond in het Witte Huis met Binyamin Netanyahu, de Israëlische premier, voor zijn eerste bezoek sinds hij weer aan de macht is.

De president heeft erop aangedrongen dat de Palestijnen in Gaza zouden worden verplaatst naar nieuwe woningen in Egypte, Jordanië en andere Arabische landen, en suggereerde dat vrede in het Midden-Oosten dan zou kunnen worden bereikt door middel van slimme vastgoedontwikkeling.

Trump zei dat hij met andere leiders in het Midden-Oosten had gesproken en zei: “Iedereen die ik heb gesproken, vindt het een goed idee dat de Verenigde Staten dat stuk land in bezit hebben en dat we duizenden banen kunnen maken in een gebied dat mooi zal zijn. We hebben de kans om iets fenomenaals te doen.

“Ik wil niet lullig doen, ik wil geen wijsneus zijn. Maar 'de Rivièra van het Midden-Oosten' - dit kan iets geweldigs zijn.”

Zijn voorstel kwam na een urenlange ontmoeting met Netanyahu, die was begonnen met Trump die verslaggevers vertelde dat Palestijnen zouden kunnen worden verplaatst naar huizen in andere Arabische landen. Hij zei dat Egypte en Jordanië dit idee niet moeten afwijzen.

Ondanks dat ze nee zeggen, heb ik het gevoel dat de koning van Jordanië en de president van Egypte hun hart zullen openen en ons het soort land zullen geven dat we nodig hebben om dit voor elkaar te krijgen. Voor zijn plannen zouden “enorme hoeveelheden geld nodig zijn, geleverd door andere mensen, zeer rijke landen, en ze zijn bereid om het te leveren”, zei hij.

Er wonen meer dan twee miljoen mensen in de Gazastrook, een gebied van 141 vierkante kilometer dat grenst aan Egypte en Israël. Het grootste deel van het land is verwoest door gevechten en bombardementen. De Gazaanse autoriteiten zeggen dat er 47.000 mensen zijn gedood. Ze beschuldigen Israël van genocide en oorlogsmisdaden.