Winstsprong Tata Steel door herstel Nederlandse activiteiten

MUMBAI (ANP/BLOOMBERG) - Het Indiase staalconcern Tata Steel heeft de winst in het afgelopen kwartaal ruimschoots verdrievoudigd, vooral door sterke prestaties van de Nederlandse tak. Ook lagere grondstofprijzen voor de productie van staal stuwden de winst.

Tata Steel, onder andere eigenaar van het hoogovencomplex bij IJmuiden, behaalde een nettowinst van 31 miljard roepie (302 miljoen euro). Een jaar eerder was dit 8,2 miljard roepie.

Het concern profiteerde ook van een sterke vraag op de binnenlandse markt, ondanks een toestroom van goedkoop staal uit het buitenland. Die concurrenten hebben de prijzen in India naar het laagste niveau in vijf jaar gedrukt, met negatieve gevolgen voor de winstmarges en de groeiplannen in de sector.

De totale omzet van Tata Steel steeg met bijna 9 procent tot 586,9 miljard roepie. De kosten namen met ruim 4 procent toe tot 544,6 miljard roepie. De binnenlandse omzet groeide met 7 procent, terwijl de Nederlandse activiteiten een omzetgroei van 11 procent noteerden.