ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

IJsland ziet stilvallen oceaanstroming als veiligheidsrisico

Samenleving
door anp
woensdag, 12 november 2025 om 11:40
anp121125113 1
REYKJAVIK (ANP/RTR) - IJsland ziet het mogelijke stilvallen van de oceaanstroming die Europa een gematigd klimaat bezorgt als een bedreiging voor de nationale veiligheid. Het land gaat een strategie opstellen om zich op het ergste scenario voor te bereiden, laat klimaatminister Jóhann Páll Jóhannsson weten. "Voor het eerst is een klimaatgerelateerd fenomeen een zaak voor de Nationale Veiligheidsraad", aldus Jóhannsson.
Ineenstorting van de zogenoemde Atlantische Meridionale Omwentelingscirculatie (AMOC) wordt volgens wetenschappelijke studies waarschijnlijker naarmate de aarde verder opwarmt. De stroming is de afgelopen decennia volgens het KNMI al zo'n 15 procent in kracht afgenomen.
De AMOC is een soort transportband voor zeewater. Een bekend onderdeel ervan is de Golfstroom, die warm water vanuit de Golf van Mexico naar Europa brengt. Als dat transport stilvalt, krijgt het noorden van Europa te maken met extreme kou, terwijl het zuidelijk halfrond juist sterker opwarmt.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 474018284

Koop je veel producten met korting? Dan ben je vaker te dik

de-handen-van-de-russische-president-vladimir-poetin-lijken-verschrompeld-in-een-onlangs-gepubliceerde-video

Hoe ziek is Poetin?

ANP-523496891

Dit zijn de populairste reisbestemmingen van 2026 volgens Booking.com

91dd2994-f773-49bc-a569-fa8f150c66a5

Trump verbiedt visa voor dikke mensen (behalve als ze zowel dik als rijk zijn)

69832277_m

Mysterieuze holtes ontdekt achter muur van Egyptische piramide

anp111125175 1

Moerdijk moet verdwijnen: Brabants dorp wordt door gemeente van de kaart geveegd

Loading