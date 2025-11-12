IJsland ziet stilvallen oceaanstroming als veiligheidsrisico

REYKJAVIK (ANP/RTR) - IJsland ziet het mogelijke stilvallen van de oceaanstroming die Europa een gematigd klimaat bezorgt als een bedreiging voor de nationale veiligheid. Het land gaat een strategie opstellen om zich op het ergste scenario voor te bereiden, laat klimaatminister Jóhann Páll Jóhannsson weten. "Voor het eerst is een klimaatgerelateerd fenomeen een zaak voor de Nationale Veiligheidsraad", aldus Jóhannsson.

Ineenstorting van de zogenoemde Atlantische Meridionale Omwentelingscirculatie (AMOC) wordt volgens wetenschappelijke studies waarschijnlijker naarmate de aarde verder opwarmt. De stroming is de afgelopen decennia volgens het KNMI al zo'n 15 procent in kracht afgenomen.

De AMOC is een soort transportband voor zeewater. Een bekend onderdeel ervan is de Golfstroom, die warm water vanuit de Golf van Mexico naar Europa brengt. Als dat transport stilvalt, krijgt het noorden van Europa te maken met extreme kou, terwijl het zuidelijk halfrond juist sterker opwarmt.