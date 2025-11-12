Geschenkwoningen Watersnoodramp krijgen status van rijksmonument

OUWERKERK (ANP) - Van de 850 woningen die door andere landen aan Nederland zijn geschonken na de Watersnoodramp van 1953, kunnen er 45 en een dorpshuis de status van rijksmonument krijgen. Dat heeft demissionair cultuurminister Gouke Moes bekendgemaakt tijdens een bezoek aan het Watersnoodmuseum op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland.

Onder meer Noorwegen, Zweden en Finland hebben de huizen ontworpen en geschonken. Ze zijn van hout en hebben een bij deze landen passende karakteristieke bouwstijl. Nadat de huizen als bouwpakketten naar Nederland waren vervoerd, zijn ze opgebouwd in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Bij het selecteren van de huizen die nu in aanmerking komen voor de status van rijksmonument, waren onder meer originaliteit en de huidige staat van de panden belangrijke criteria. "Ze zijn niet alleen de stille getuigen van het grote leed na de Watersnoodramp, maar herinneren ons ook aan de steun die we ontvingen van onze buurlanden", zegt Moes.

Onder de huizen die de minister heeft aangewezen als rijksmonument is een cluster van zes Noorse huizen in het dorp Hansweert op Zuid-Beveland. Ook een door Noord-Hollandse boeren geschonken dorpshuis in Scherpenisse, op het eiland Tholen, staat op de lijst.

Initiatief

Het initiatief om een aantal geschenkwoningen te erkennen als rijksmonument komt van Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Zij dienden daartoe twee jaar geleden een verzoek in bij toenmalig staatssecretaris van Cultuur Gunay Uslu. De provincies stelden onder meer dat door de houten huizen te behouden het verhaal van de Watersnoodramp beter kan worden verteld aan huidige en toekomstige generaties. Ook wezen ze erop dat eigenaren van de geschenkwoningen meer mogelijkheden voor restauratie en onderhoud krijgen, omdat subsidies kunnen worden aangevraagd voor panden die rijksmonument zijn.

De erkenning van de betreffende geschenkwoningen als rijksmonument is nog niet definitief. Betrokken gemeenten kunnen advies geven over de aanwijzing en belanghebbenden hebben de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

De Watersnoodramp van 1953 eiste 1836 mensenlevens. Ook de materiële schade was groot. Veel bewoners raakten hun woning en andere bezittingen kwijt.