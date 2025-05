Winstsprong voor Essent-moeder E.ON

ESSEN (ANP/BLOOMBERG) - E.ON, het Duitse moederbedrijf van Essent en Energiedirect.nl, heeft een sterk financieel kwartaal gedraaid. De nettowinst ging met 22 procent omhoog tot 1,3 miljard euro, maakte het concern woensdag bekend. E.ON schrijft de winstsprong onder meer toe aan een efficiëntere bedrijfsvoering.

De onderneming verhoogde zijn investeringen in energienetwerken en infrastructuur om de energietransitie te versnellen, tot 1,5 miljard euro in het afgelopen kwartaal. In dezelfde periode vorig jaar bedroegen deze investeringen 1,3 miljard euro. In heel 2025 wil E.ON 8,6 miljard euro investeren in zijn stroomnetwerken.

Het concern bevestigde zijn verwachting van een nettowinst tussen de 2,85 en 3,05 miljard euro voor heel 2025.