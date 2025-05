Voorwaardelijke straf Dennis na dodelijke aanrijding echtgenote

SYDNEY (ANP/DPA) - Voormalig wielrenner Rohan Dennis uit Australië heeft een voorwaardelijke celstraf van twee jaar gekregen voor de dodelijke aanrijding van zijn echtgenote, de voormalig wielrenster Melissa Hoskins in 2023.

Het ongeval gebeurde eind 2023 nabij hun huis in Adelaide na een ruzie. De 34-jarige wielrenner had eerder al deels schuld bekend voor het veroorzaken van een situatie waarin iemand gewond kon raken. Daarop had het Openbaar Ministerie de overige aanklachten laten vallen, meldden Australische media. De rechter zei ook dat Dennis verantwoordelijkheid voor zijn daden had genomen en volledig had meegewerkt.

Dennis kwam na het ongeval vast te zitten, maar mocht al snel op borgtocht weer vrij. De 34-jarige tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, ook winnaar van ritten in de Ronde van Spanje en de Tour de France, kreeg twee kinderen met Hoskins. Ze waren sinds 2018 getrouwd. De eind 2023 gestopte renner reed zijn laatste twee seizoenen voor Jumbo-Visma.