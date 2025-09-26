Witte Huis: medicijnheffingen niet voor landen met handelsdeal

WASHINGTON (ANP/RTR) - De nieuwe importheffing van 100 procent op farmaceutische producten en geneesmiddelen die de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd, geldt niet voor landen die een handelsdeal met de Verenigde Staten hebben. Dat zei een woordvoerder van het Witte Huis tegen persbureau Reuters. Eerder op de dag meldde de Europese Commissie al dat de heffingen niet gelden voor de Europese Unie.

De nieuwe heffing op merk- of gepatenteerde farmaceutische producten moet op 1 oktober ingaan, aldus Trump op Truth Social. In het handelsakkoord tussen de EU en de VS is afgesproken dat een heffing van 15 procent geldt op farmaceutische producten en medicijnen die de VS invoeren vanuit de EU. Deze afspraak zal Trump naleven, aldus het Witte Huis.