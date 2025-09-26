ECONOMIE
Vijf wielerteams naar sporttribunaal na diskwalificatie rensters

Sport
door anp
vrijdag, 26 september 2025 om 19:16
anp260925175 1
LAUSANNE (ANP) - Visma-Lease a Bike, Picnic PostNL, Canyon//SRAM, EF Education - EasyPost, Lidl-Trek en acht rensters hebben bij sporttribunaal CAS beroep aangetekend tegen hun diskwalificatie in de Ronde van Romandië in augustus.
De ploegen kregen daar een startverbod omdat ze weigerden zich te houden aan de regels voor de implementatie van gps-trackers als test voor een nieuw veiligheidssysteem. De ploegen vragen het CAS om het besluit van internationale wielerbond UCI om vijf teams te schorsen en dertig rensters te diskwalificeren na een veiligheidstest met gps-trackers te herzien.
"De UCI had het gebruik van een experimenteel apparaat verplicht gesteld zonder voorafgaand overleg of transparante communicatie", schrijft Visma Lease a Bike. "De teams en rensters toonden zich bereid om mee te werken, maar verzochten de UCI om de apparaten zelf op de fietsen te monteren en zelf de rensters aan te wijzen. Toen de UCI dit weigerde, werden de teams en rensters vervolgens gediskwalificeerd."
