Loekasjenko: Moskou heeft vredesplan dat VS grotendeels steunen

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin komt met "een heel goed voorstel" om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Het wordt grotendeels gesteund door de VS. Dit zei de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko na een gesprek met Poetin van meer dan vijf uur in Moskou. Volgens Loekasjenko is het vredesplan globaal al ter sprake geweest op de top van Poetin met president Trump half augustus in Alaska.

Loekasjenko wilde niets over de inhoud van het vredesvoorstel zeggen. Hij verwees naar Poetin die het zelf naar buiten zal brengen.

Volgens Loekasjenko is het voorstel voor Oekraïne een goede deal. Als de Oekraïners het afwijzen, dreigen ze hun hele land te verliezen, zei de Belarussische leider. Loekasjenko is een bondgenoot van Poetin en is verder in Europa geïsoleerd. Maar Trump heeft hem gebeld en geprezen en heeft in september een gezant naar Minsk gestuurd. Die keerde terug met tientallen door Belarus vrijgelaten gevangenen, de meesten politieke gevangenen.