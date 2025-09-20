ECONOMIE
Witte Huis: raad van bestuur TikTok VS bijna helemaal Amerikaans

Economie
door anp
zaterdag, 20 september 2025 om 20:51
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse tak van TikTok krijgt volgens de deal waar de VS en China aan werken een bijna helemaal Amerikaanse raad van bestuur, zegt het Witte Huis. Maar een van de zeven bestuurders zou door het Chinese moederbedrijf ByteDance worden benoemd. Over het belangrijke algoritme van het internetbedrijf zouden de VS ook zeggenschap krijgen.
De Verenigde Staten en China touwtrekken al jaren over de populaire filmpjes-app. Maar een overeenkomst is volgens president Donald Trump nu rond. Die moet alleen nog ondertekend worden, zei zijn woordvoerder op de Amerikaanse nieuwszender Fox News. Daarmee zou een verbod op de app, waarmee de VS al jaren dreigen, zijn afgewend.
De overeenkomst zou volgens prominente bronnen in het Witte Huis ook bepalen dat alle gegevens van Amerikaanse gebruikers in de VS worden door softwarebedrijf Oracle worden opgeslagen. ByteDance zou minder dan 20 procent van de aandelen in de Amerikaanse activiteiten behouden. De beweringen zijn niet door China bevestigd.
