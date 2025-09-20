Jetten ziet aanval op partijbureau passen in bredere trend

DEN HAAG (ANP) - De vernieling aan het landelijk partijbureau van D66 "past in een bredere trend van intimidatie en geweld die onacceptabel zijn binnen onze democratie". Dat zei D66-leider Rob Jetten die naar het kantoor in Den Haag was gekomen. De ramen van het gebouw waren ingegooid nadat zaterdag een demonstratie tegen immigratie uit de hand was gelopen.

Jetten zegt zich niet te laten intimideren. "Ik ga ook morgen en de komende weken gewoon overal in het land campagne voeren met mensen in gesprek, omdat ik er ook echt van overtuigd ben dat de meeste Nederlanders helemaal niks van doen hebben met de extreme beelden die we vandaag hebben gezien en dat mensen ook voelen."

Het is volgens hem aan "alle democratische krachten om hier een duidelijke lijn tegen te trekken en te zeggen: dit pikken we niet, dit accepteren we niet, dit is niet ons Nederland". Politieke leiders van links tot rechts hebben het geweld veroordeeld.

De ravage in het gebouw is "echt enorm", aldus Jetten. Er worden inmiddels planken voor de ramen geschroefd.