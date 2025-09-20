ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jetten ziet aanval op partijbureau passen in bredere trend

Samenleving
door anp
zaterdag, 20 september 2025 om 19:50
anp200925074 1
DEN HAAG (ANP) - De vernieling aan het landelijk partijbureau van D66 "past in een bredere trend van intimidatie en geweld die onacceptabel zijn binnen onze democratie". Dat zei D66-leider Rob Jetten die naar het kantoor in Den Haag was gekomen. De ramen van het gebouw waren ingegooid nadat zaterdag een demonstratie tegen immigratie uit de hand was gelopen.
Jetten zegt zich niet te laten intimideren. "Ik ga ook morgen en de komende weken gewoon overal in het land campagne voeren met mensen in gesprek, omdat ik er ook echt van overtuigd ben dat de meeste Nederlanders helemaal niks van doen hebben met de extreme beelden die we vandaag hebben gezien en dat mensen ook voelen."
Het is volgens hem aan "alle democratische krachten om hier een duidelijke lijn tegen te trekken en te zeggen: dit pikken we niet, dit accepteren we niet, dit is niet ons Nederland". Politieke leiders van links tot rechts hebben het geweld veroordeeld.
De ravage in het gebouw is "echt enorm", aldus Jetten. Er worden inmiddels planken voor de ramen geschroefd.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536518827

Fleur Agema: "Dick Schoof was heel goed in feestjes en barbeques"

shutterstock_1309752568

Hoe lang blijven vreemde stoffen als alcohol, koffie, coke en ander gif in je bloed? En hoe erg is dat?

PetraenPetraBBvolLiefde

B&B Vol Liefde-Petra woest, schakelt Tim Hofman in na haatgolf: 'Het schaadt mij echt'

ANP-532179902

Dit zijn de meest innovatieve landen ter wereld. Er is een opvallende nieuwkomer

ANP-536769956

De Britten hebben Trumps bezoek overleefd. En hij ook

shutterstock_2497893699

Waarom niezen mannen zo hard?

Loading