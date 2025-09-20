Ruim 30 aanhoudingen verricht om rellen in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - De politie heeft zaterdag ruim dertig aanhoudingen verricht in Den Haag bij een uit de hand gelopen demonstratie, die uitmondde in rellen. Twee agenten raakten gewond. Dat heeft de Haagse driehoek (burgemeester, politie, justitie) zaterdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

Een demonstratie voor een strenger asielbeleid op het Malieveld liep uit de hand. De politie werd belaagd en ruiten van het partijkantoor van D66 werden ingegooid. Ook ging een politieauto in vlammen op.

"Ongehoord en Nederland onwaardig", zei burgemeester Jan van Zanen van Den Haag over de rellen.